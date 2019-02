Belgische gezondheidszorg vijfde beste van Europa JBG/ARA

25 februari 2019

00u00 1

De Belgische gezondheidszorg is de vijfde beste van Europa. Dat blijkt uit een rapport van Health Consumer Powerhouse, een denktank die sinds 2005 alle Europese zorgstelsels met elkaar vergelijkt. Ons land stijgt in vergelijking met 2017 drie plaatsen en sluit zo opnieuw aan bij de kopgroep. "Dit is in de eerste plaats goed nieuws voor alle Belgen. We genieten duidelijk van een zeer kwalitatieve en genereuze gezondheidszorg", reageert minister Maggie De Block (Open Vld). "Voor mij is het ook een bevestiging dat we de afgelopen jaren de juiste keuzes hebben gemaakt. Anderzijds ben ik niet blind voor de werkpunten, want die zijn er ook en we zullen ze ter harte nemen. We kunnen én moeten nog beter doen." De ranglijst wordt aangevoerd door Zwitserland, gevolgd door Nederland, Noorwegen en Denemarken.

Lees ook: Als we ooit nummer één willen worden, dan ligt er nog werk op de plank