Belgische farmasector verliest meer dan 300 miljoen euro aan inkomsten door namaak ttr

10 juni 2020

09u18

Bron: belga 0 De farmaceutische sector in België heeft vorig jaar 324 miljoen euro aan omzet misgelopen door namaak. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

De vier sectoren die in de EU het zwaarst getroffen worden door namaak, hebben volgens de ramingen van EUIPO samen 19 miljard euro aan omzet misgelopen. Het gaat dan om de sectoren cosmetica en persoonlijke verzorging (9,6 miljard euro), geneesmiddelen (6 miljard euro), gedistilleerde dranken en wijn (2,3 miljard euro) en speelgoed en spellen (1 miljard euro).

In België bedraagt de totale economische schade in die vier sectoren 686 miljoen euro. Vooral de farmaceutische sector wordt getroffen in ons land: de verloren inkomsten lopen er op tot 324 miljoen euro. De sector cosmetica en persoonlijk verzorging verliest in België 279 miljoen euro aan omzet door namaakproducten.

De aanwezigheid van namaakgoederen zorgt er volgens het rapport ook voor dat de overheidsinkomsten in de EU 15 miljard lager liggen, doordat illegale fabrikanten geen directe en indirecte belastingen en sociale premies afdragen.

"Namaak is geen misdrijf zonder slachtoffers. Namaakproducten maken legitieme bedrijven omzet afhandig en onthouden overheden van hoognodige inkomsten. Ze brengen duidelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's voor gebruikers met zich mee", benadrukt Christian Archambeau, uitvoerend directeur van EUIPO. "En zoals uit ons gezamenlijk werk met Europol blijkt, kunnen de opbrengsten voortkomend uit namaak ook ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit versterken.”