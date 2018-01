Belgische F16's onderscheppen Russische bommenwerpers LB

13u06

Bron: VTM Nieuws, VRT 0 RV professor Pi 10/11 Belgische F16's hebben twee Russische bommenwerpers onderschept die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat bevestigt het leger aan VTM NIEUWS. De bommenwerpers zijn intussen overgedragen aan de Britse luchtmacht.

Om 11:21 uur kwam de melding dat er twee onbekende toestellen het Nederlandse luchtruim naderden. Daarop zijn twee F16's onmiddellijk opgestegen vanop de basis van Florennes. Omstreeks 11:51 uur zagen ze dat het om twee Russische bommenwerpers ging, van het type Toepolev TU-160.

De toestellen werden vanuit het commandocentrum in het Duitse Üdem bevolen om twee Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen boven de Noordzee. Onze vliegtuigen werden door het Air Operations Control Station in het Nederlandse Nieuw-Milligen aangestuurd.

Om 11u51 voerden de piloten van de vliegtuigen een visuele identificatie uit. Dit gebeurde boven de Noordzee ten noorden van Nederland op een hoogte van 27.000 voet (9.000 m). De onderschepping gebeurde in de Nederlandse verantwoordelijkheidszone van het NAVO-Luchtruim. Het betrof twee ‘Black Jack’ TU-160 Toepolev bommenwerpers. De vliegtuigen hebben de Russische toestellen gevolgd. Vliegtuigen van de Britse Luchtmacht namen de opdracht over.

Eén van de taken van de Belgische Luchtcomponent en de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht is passend reageren op schendingen van het Benelux-luchtruim. Er staan permanent twee F-16-jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. In België voeren F-16’s van de vliegbasissen Kleine Brogel en Florennes deze taak beurtelings uit. Dit keer gebeurde dat vanaf de vliegbasis Florennes.

Het luchtruim wordt 24/7 in de gaten gehouden door de gevechtsleiding op het Control & Reporting Center in Glons voor de Belgisch-Luxemburgse zone en op het Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen voor wat betreft de Nederlandse sector.

Als de gevechtsleiding merkt dat een vliegtuig het Benelux-luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, alarmeert zij de quick reaction alert (QRA). De vliegtuigen van de QRA stijgen binnen enkele minuten op om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De gevechtsleidingen binnen Europa werken nauw samen als verdachte vliegtuigen naar het luchtruim van een naburig land lijken te vliegen. Ze zijn dan voorbereid op een mogelijk naderende dreiging.

Nederland en België wisselen elkaar in principe om de vier maanden af. Omdat de Belgische F-16's vorig jaar langer in het Midden-Oosten bleven, voerde de Nederlandse luchtmacht acht maanden de QRA uit. Nu de Nederlandse F-16's actief zijn in het Midden-Oosten geldt dit voor de Belgische Luchtcomponent.

Na de interventie zijn de Belgische F16's geland in het Nederlandse Leeuwarden, waar ze bijtankten. Ze zijn inmiddels terug in Florennes geland.

Dat Belgische toestellen het Nederlandse luchtruim bewaken, kadert in de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische luchtmacht. Voor de beveiliging van het Nederlands-Belgische luchtruim is de Belgische luchtmacht momenteel aan de beurt.