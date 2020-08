Belgische F-16's met nieuw precisiewapen naar Irak en Syrië kv

28 augustus 2020

19u45

Bron: Belga 0 De Belgische F-16's worden voor hun nakende missie in Irak en Syrië met een nieuw wapen uitgerust. Dat werd vandaag vernomen uit militaire bron.

De nieuwe bommen, van het type GBU-39/B, zijn precisiewapens. Gestuurd door een GPS-signaal moeten ze toelaten een doelwit nauwkeuriger te bestoken. Het gaat om bommen van 110 kilogram, die door 2,4 meter aan beton kunnen boren.

"Het wapen werd gekozen omwille van zijn chirurgische precisie", zegt een technicus op de basis van Florennes vandaag. "Door een geringere luchtverplaatsing kan het worden ingezet in situaties waar grotere bommen te veel risico op nevenschade zouden opleveren." De F-16's kunnen acht dergelijke bommen tegelijk dragen.



Eind september vertrekken de Belgische gevechtsvliegtuigen naar Jordanië, voor een nieuwe missie tegen IS in Irak en Syrië.