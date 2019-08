Belgische F-16's krijgen nog update om moderne kernwapens te dragen



09 augustus 2019

05u44

Bron: De Morgen 10 De F-16-gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger worden tegen 2029 uitgefaseerd. Toch krijgen ze nog een update om de nieuwste kernwapens te dragen. Dat blijkt uit interne documenten van Defensie, die De Morgen kon inkijken.

De vervanging van de Belgische F-16-vloot door 34 nieuwe F35's van het Amerikaanse Lockheed Martin zal gefaseerd gebeuren in de loop van de jaren 2020. Daardoor zullen de F-16's uiteindelijk nog een klein decennium rondvliegen. De luchtmacht wil dan ook de toestellen nog enkele jaren op topniveau houden, en garanderen dat ze hun taken naar behoren uitvoeren.

Een van die mogelijke taken is het dragen van kernbommen. Op dit moment moderniseren de Amerikanen hun arsenaal aan B61-kernbommen. Om het nieuwe type te kunnen vervoeren, krijgen ook de Belgische gevechtsvliegtuigen een update. Dat valt af te leiden uit het "Material management plan F-16", een intern Defensie-document. Het plan stamt uit 2017, maar is volgens bronnen nog steeds relevant.

