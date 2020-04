Belgische F-16's keren terug uit Litouwen na veertigtal scrambles HLA

29 april 2020

16u00

Bron: Belga 0 Het Belgische detachement dat in Litouwen was ingezet met vier F-16's om het Baltische luchtruim te beschermen, keert donderdag terug naar België. Sinds 4 september hebben de gevechtsvliegtuigen een veertigtal 'scrambles' of interventies uitgevoerd, zo heeft Defensie woensdag gemeld in een persbericht. De Spaanse luchtmacht neemt de luchtbewakingsopdracht nu over van de Belgen.

Op de Litouwse basis Siauliai stond sinds begin september een Belgisch detachement met F-16's in voor de bescherming van het Baltische luchtruim, aangezien die landen geen eigen gevechtsvliegtuigen hebben. Dat gebeurt in het kader van de NAVO-missie 'Baltic Air Policing' (BAP). België had acht maanden lang de leiding over de BAP.

Het detachement bestaat uit een vijftigtal militairen onder wie piloten, technici en steunpersoneel. De missie begon op 4 september en telde vier rotaties. De laatste rotatie vertrok eind februari, net voor het uitbreken van de coronapandemie. "Om te vermijden dat de missie hinder zou ondervinden door een mogelijke besmetting van detachementsleden, werd beslist alle personeelsaflossingen te annuleren", aldus Defensie. "Dat betekende ook dat het aanwezige detachement sinds half maart volledig in afzondering is gegaan ter plaatse."

Voor de BAP-opdracht stonden de Belgische F-16's 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar om op te stijgen en vliegtuigen te onderscheppen die zonder toelating het NAVO-luchtruim naderden. Het detachement voerde van 4 september tot nu een veertigtal van zulke scrambles uit. Daarbij stegen 79 vliegtuigen op. De Belgische gevechtsvliegtuigen escorteerden 64 toestellen, overwegend Russische militaire vliegtuigen, tot buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de NAVO.

Minister van Defensie Philippe Goffin zal aanwezig zijn bij de terugkeer van het Belgische detachement. Hij wil het detachement bedanken "voor haar flexibiliteit en doorzettingsvermogen", aldus nog Defensie.

De Russische exclave Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen. Er vliegen dan ook Russische toestellen tussen de exclave en de rest van Rusland.

