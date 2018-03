Belgische ex-consul (87) voor rechtbank voor jarenlange lekken aan KGB-agenten sam

07 maart 2018

17u20

Bron: belga 1 Russische geheim agenten, microfiches en een dubbelagent: het klinkt als een James Bond-film, maar het gaat om een proces voor de Brusselse correctionele rechtbank. Daar moet een 87-jarige voormalige diplomaat zich verantwoorden voor een misdrijf tegen de veiligheid van de staat, iets waarvoor de federale procureur vijf jaar cel met uitstel vordert. Pol G. wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben overgemaakt aan KGB-agenten tussen het einde van de jaren 80 en 2014.

Pol G. was viceconsul van België in het Marokkaanse Casablanca, en wordt ervan verdacht daar regelmatig contacten te hebben gehad met meerdere Russische geheim agenten. Tussen 1987 en 2014 zou hij hen op microfiches lijsten overgemaakt hebben van personen met een visumverbod in België en ook valse Belgische paspoorten.

Vorderingen

"Hij heeft alle waarden verbonden aan zijn beroep geschonden. Toen hij in functie trad, zweerde hij de wet na te leven als vertegenwoordiger van België. Diplomaten zijn personen aan wie de staat een groot vertrouwen toekent", stelt de procureur. "Hij heeft echter inbreuken gepleegd die raken aan de fundamenten van de staat en de veiligheid van de staat." Ze vordert een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel en een boete van 2.000 euro.

Voor de zes andere beklaagden, die verstek gaven, vordert de procureur gevangenisstraffen van vijf jaar effectief. Het gaat om vier personen afkomstig van de Russische inlichtingendiensten met wie Pol G. in contact stond, en twee personen die gebruikmaakten van valse Belgische identiteitspapieren die ze via Pol G. hadden ontvangen.

Politiek misdrijf

Pol G. woont in Frankrijk en wordt vertegenwoordigd door zijn advocaten Fanny Vansiliette en Laurent Kennes. Volgens hen gaat het om een politiek misdrijf en is de correctionele rechtbank dus niet bevoegd. "Tijdens de verhoren heeft hij verklaard dat hij hoopte op een verbetering van de contacten en relaties met de Sovjet-Unie", stelt Kennes. "Dat is van nature een politieke inbreuk, en dus de bevoegdheid van het hof van assisen. Het doel van het geldgewin, zoals geopperd door het Openbaar Ministerie, is absoluut niet bewezen. Er is geen enkel spoor van een transfer van een som van 150.000 Belgische frank (3.750 euro, nvdr.)", aldus Kennes. Bovendien zijn de meeste tenlasteleggingen verjaard."

De uitspraak volgt op 26 april.