Belgische duiker (39) verdronken in Noord-Duits meer ttr

29 september 2019

16u14

Bron: belga 10 In een meer in de Noord-Duitse stad Hemmoor (Nedersaksen) is een Belgische duiker omgekomen. Het gaat om een 39-jarige man, zo bericht de openbare omroep NDR op basis van de lokale politie.

De dertiger was samen met twee andere mannen aan het duiken in de Kreidesee. Op een diepte tussen zeven en tien meter kwam de man in de problemen. Hij maakte handgebaren naar zijn mededuikers, waarna een van hen hem zo snel mogelijk naar de oppervlakte bracht.

Een spoedarts kwam ter plaatse, maar de hulp kwam voor de Belg te laat.