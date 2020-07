Belgische drugskoerier (62) betrapt met 65 kilo cannabis in zijn busje: “Met het geld wilde ik mooie wagen kopen”

10 juli 2020

Bron: Sudouest.fr

Een Belgische drugskoerier (62) is betrapt met 65 kilo cannabis in zijn busje. De man liep tegen de lamp tijdens een routinecontrole op de Franse snelweg A62. Jean-Louis Candeloro werd door de correctionele rechtbank in Bordeaux veroordeeld tot veertien maanden celstraf en een boete van 458.500 euro.