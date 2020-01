Belgische douanier geschorst na verspreiden haatvideo’s: “Homoseksualiteit is pervers, dat is de wetenschap” TT

13 januari 2020

08u16

Bron: RTBF 0 Een Belgische douanier is door zijn werkgever, de Federale Overheidsdienst Financiën, geschorst omdat hij via YouTube haatvideo’s zou hebben verspreid. In de video's stelt de man zich voor als “onafhankelijk christelijk prediker” en gaat hij hard tekeer tegen onder andere moslims en holebi's. Ook verspreidt de man, met een duizendtal abonnees, volop complottheorieën. De douanier is geschorst omdat zijn gedrag “haaks staat op de waardigheid en de neutraliteit die een federaal ambtenaar moet aanhouden”, klinkt het. De man was nog maar een dikke week aan de slag als douanier.

De video’s, waarvan sommige al enkele jaren oud zijn, waren niet ontdekt tijdens zijn sollicitatiegesprekken, maar kwamen pas vorige week aan het licht. De FOD Financiën startte daarop een onderzoek en bekeek de video’s. Zo riep de man alle moslims in ons land en Frankrijk na de aanslagen van 22 maart 2016 op hun geloof af te vallen en christen te worden. In een 14 minuten durende video noemt hij Molenbeek “een islamistisch bastion zoals het Vaticaan een katholiek bastion in Italië is”. “Als ware christen, verspreid van het juk van het katholieke obscurantisme, is het mijn plicht u over de ware religie te prediken, die van God, de ware God van de bijbel en het evangelie van Jezus Christus.”

De islam is een “foute religie”, vindt de douanier. De Koran is “fout”, en de islam “promoot en vergeeft pedofilie”, klinkt het nog. De profeet Mohammed vergelijkt hij met Marc Dutroux. Homofilie noemt de man “pervers”, en dat is volgens hem “geen belediging, wel een wetenschappelijk feit”. Ook verspreidt hij complottheorieën over de aanslagen op de Twin Towers van 11 september 2001.

“De man in kwestie is een nieuwe douane-agent bij de FOD Financiën”, zegt de overheidsdienst in een korte mededeling. “Na deze nieuwe feiten, die ingaan tegen de waardigheid en neutraliteit die van een federale ambtenaar worden verwacht, is beslist de agent tot nader order te schorsen. De eventuele disciplinaire gevolgen worden bestudeerd.” Vooral het feit dat de man als douanier in contact kan komen met mensen van alle gezindten, dwong de overheidsdienst meteen in te grijpen, klinkt het nog.