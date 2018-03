Belgische douane nam vorig jaar 46 ton drugs in beslag, en dat is pak meer dan jaar daarvoor

ADN

29 maart 2018

15u21

Bron: Belga

In 2017 heeft de Belgische douane 46 ton drugs in beslag genomen. Dat is een pak meer dan de 31 ton in 2016. Dat zegt Florence Angelici, woordvoerster van de federale overheidsdienst Financiën, vanmiddag. Het merendeel van de in beslag genomen drugs was cocaïne (41 ton).