Belgische DEME mag groen energie-eiland in Dubai bouwen TK

08u19

Bron: Belga 1 Thinkstock Stockbeeld De Belgische baggeraar DEME gaat een kunstmatig eiland ontwerpen om groene energie op te slaan. Als alle studies positief uitvallen, kan het in 2020 gebouwd worden en krijgt Dubai de wereldprimeur. Dat bericht De Tijd vandaag.

DEME ontrolde jaren geleden al een plan om energie op te slaan via een kunstmatig eiland in de Noordzee, maar de baggeraar kreeg voor het project voor de kust van De Haan voorlopig nog geen goedkeuring. Het elektriciteitsbedrijf van Dubai (DEWA) heeft wél interesse in de technologie. Gisteren werd een intentieverklaring ondertekend om zo'n project concreet uit te werken voor de kust van de stad.

De plannen voorzien in de aanleg van een gigantisch kunstmatig eiland van 2 op 4 kilometer in de Perzische Golf. De binnenkant van het ringvormige eiland wordt leeggepompt als er een overschot aan stroom uit offshorewindparken is. Als er enkele uren later geen wind meer is, kan het bassin weer vollopen met zeewater. Het stromende water drijft een turbine aan die elektriciteit opwekt.

1,3 miljard euro

Door de ondertekening van een akkoord kan DEME nu beginnen berekenen waar het energie-eiland het best komt, hoe het er moet uitzien, hoeveel het moet kosten en of er nog bijkomende mogelijkheden zijn. Concrete cijfers wil DEME niet geven, maar het Belgische equivalent werd op 1,3 miljard euro begroot. Als in januari 2020 alle kaarten op tafel liggen, zal het emiraat het project goed- of afkeuren.