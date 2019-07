Belgische delegatie kon familie die uit ambassade werd gezet nog niet spreken ttr

30 juli 2019

08u08

Bron: belga 3 binnenland De Oeigoerse vrouw en haar vier kinderen die op 29 mei door de Chinese politie uit de Belgische ambassade in Peking werden gezet, verkeren in goede gezondheid. De Belgische delegatie die vorige week naar Xinjiang trok, heeft de familie echter nog niet kunnen spreken. Dat schrijft La Libre Belgique.

"Ze hebben hen nog niet rechtstreeks kunnen spreken", bevestigt Buitenlandse Zaken. "Maar de vrouw en de kinderen zijn in goede gezondheid", aldus woordvoerder Karl Lagatie.

Wureyetiguli Abula was met haar vier minderjarige kinderen naar de ambassade gegaan in het kader van een gezinshereniging met de vader, Ablimit Tursun, die naar België gevlucht was. Maar ze werden teruggestuurd naar Xinjiang. Sindsdien worden ze scherp in de gaten gehouden door de Chinese politie.

In dit stadium is een gezinshereniging weinig waarschijnlijk. "Onze ambassade en onze consulaire diensten zetten het proces ondanks de moeilijkheden voort en ze doen dat op de best mogelijke manier", zegt Lagatie. De recente reis van de Belgische delegatie, die later plaatsvond dan gepland, "kadert in de administratieve behandeling van de lopende procedure voor gezinshereniging".

