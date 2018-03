Belgische defensieuitgaven in 2017 verder gedaald: op één na laagste in NAVO-peloton kg

15 maart 2018

13u54

Bron: Belga 0 In 2017 heeft België volgens cijfers van de NAVO 0,90 procent van het bbp aan defensie uitgegeven. Dat is een daling in vergelijking met 2016, toen dat 0,92 procent was. Van alle NAVO-lidstaten houdt België zo enkel Luxemburg achter zich. Het gaat weliswaar om nog niet definitieve cijfers.

De NAVO voorspelde eerder dat België 0,91 procent zou uitgeven aan defensie in 2017. De cijfers die de verdragsorganisatie donderdag op het Brusselse hoofdkwartier bekendmaakte, liggen dus iets lager.

Sterkste daler

België houdt enkel Luxemburg achter zich, met 0,46 procent van het bbp aan defensieuitgaven in 2017. België en Luxemburg zijn samen met Spanje (0,92 pct) en Slovenië (0,98 pct) de enige NAVO-lidstaten die minder dan 1 procent van het bbp uitgaven aan defensie. Het Europese gemiddelde binnen de NAVO bedraagt 1,46 procent.

Volgens cijfers van de verdragsorganisatie gaf België vorig jaar 3,563 miljard euro uit aan defensie, terwijl dat in 2016 iets meer was (3,589 miljard euro). Op jaarbasis gaat het dus om een daling van 0,73 procent. Dat is de sterkste daling in de NAVO-klas in 2017. Enkel het Verenigd Koninkrijk (-0,12 pct) en Griekenland (-0,60 pct) noteerden ook een daling, maar zij zitten wel in het clubje NAVO-landen dat de 2 procent haalde.

2 procent

Op de NAVO-top van Wales in 2014 zijn de lidstaten overeengekomen om de defensieuitgaven tegen 2024 op te trekken tot 2 procent van het bbp. In 2017 spendeerden enkel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Estland meer dan 2 procent. Polen ligt daar net onder, met 1,99 pct.