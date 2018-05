Belgische chef strijdt om titel van beste jonge chef ter wereld ADN

Bron: S.Pellegrino 0 Dit weekend vindt de finale plaats van de 'S.Pellegrino Young Chef 2018'. Drie dagen lang neemt Frederic Chastro, die de Benelux vertegenwoordigt, het op tegen 20 andere finalisten van over de hele wereld. Op 13 mei weten we of de Belgische kok ook effectief de beste jonge chef ter wereld is.

De wedstrijd wordt al voor de derde keer georganiseerd, en voor de tweede keer mag een chef uit België deelnemen aan de finale. Bij de eerste editie viel Alex Joseph net naast de prijzen. Met Chastro, die sinds vorig jaar restaurant Sōma uitbaat in Antwerpen, heeft ons land opnieuw kans op goud.

Voor de titel van Young Chef komen dit jaar 21 chefs in aanmerking, afkomstig uit 21 regio’s. De selectieprocedure van de finalisten duurt meer dan een jaar, met voor de Benelux Frederic Chastro als winnaar. Hij kon in de finale van de Benelux de jury het meest overtuigen met zijn signature dish. De beloftevolle chef toverde met enkele klassieke ingrediënten een heerlijk gerecht op tafel. Hij schotelde de 7-koppige jury een rolletje van Belgisch konijn voor, met orgaanvlees en kleine hersenen, biologisch witloof en een pittige saus op basis van donker bier.

De 29-jarige Frederic Chastro werkt sinds juni 2017 als chef in zijn eigen restaurant Sōma (Antwerpen). De kok met Frans-Colombiaanse roots studeerde in 2011 af aan de Hospitality Industry School in Avignon (Frankrijk). Later werkte hij bij verschillende Franse restaurants (Maison Bru in Eygalières, Le Pralong in Courchevel, Tetedoie in Lyon, Domaine de Manville in Les Baux-de-Provence, Arsenic in Lyon). Na een Colombiaanse tussenstop (Restaurant Republicano) belandde hij in België bij Silverspoon (Wijnegem) en Fleur de Sel (Kasterlee).

Samen met zijn Belgisch-Griekse vriendin Adriana Zafiris brengt hij in Sōma een klassieke keuken met ingrediënten die hun oorsprong vinden bij de vier verschillende nationaliteiten van het duo. Het koppel werd door Gault&Millau al uitgeroepen tot ‘Jeunes Talents’ voor hun werk in de keuken van bistro L’Arsenic in Lyon.

"Grote kans"

Waarom hij deelneemt aan deze culinaire wedstrijd? "Deze wedstrijd is voor mij een grote kans om te ontdekken waar andere jonge chefs mee bezig zijn. Niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd. Een chef is altijd onderdeel van een team. Naast de competitie is de solidariteit tussen koks erg belangrijk. Ik respecteer elke concurrent en wens hen alle geluk met deze fantastische ervaring!"

Sinds hij gekozen werd als finalist, is Chastro in ieder geval non-stop aan het trainen voor de grote finale. Onder begeleiding van het National Culinary Team (de ‘Rode Duivels’ van de gastronomie) en zijn mentor Peter Goossens.