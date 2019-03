Belgische chauffeur rijdt 22 kilometer per uur te snel en krijgt boete van 192.000 euro



06 maart 2019

13u30

Bron: RTL info 0 Wat je krijgt als je een gehaaste werknemer met een bedrijfswagen combineert met nalatige administratie? Een snelheidsovertreding ter waarde van 192.000 euro. Eigenlijk bedraagt de boete voor een snelheidsovertreding maximaal 4.000 euro, maar door de talloze aanmaningen werd de geldstraf voor een bedrijf in Charleroi enkele duizenden euro’s duurder.

Een werknemer van Carolo, een klein bedrijf in Charleroi, reed 72 kilometer per uur in een zone 50. Kort daarop ontving zijn bedrijf een boete en een verzoek om de identiteit van de betreffende werknemer bekend te maken. Daar kreeg het bedrijf 15 dagen de tijd voor.



Maar door “administratieve nalatigheid” werd de som niet gestort, noch werd de identiteit van de schuldige werknemer bekendgemaakt. Daarop volgde een eerste herinnering inclusief een dwangsom en grotere geldboete. Het bedrijf was kennelijk niet onder de indruk want de nieuwe betalingstermijn werd nog enkele keren overschreden. En blijkbaar maakte het bedrijf zich in het verleden ook al schuldig aan zulke wanbetalingen.

Torenhoge totaalsom

Een snelle rekensom bij de politierechtbank resulteerde al snel in een dwangsom ter waarde van 144.000 euro plus een boete van 48.000 euro voor de baas van het bedrijf. Een optelsommetje plakt daar het impressionante totaalbedrag van 192.000 euro op. Verder werd de zaakvoerder veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk.

Die laatste bleef niet bij de pakken zitten en huurde een advocaat in. Die gaat in beroep en eist een strafvermindering van 24.000 euro voor het bedrijf en 8.000 euro voor de zaakvoerder. Indien die eis ingewilligd wordt, moet het bedrijf nog steeds 160.000 euro betalen. Zulke boetes zijn bijzonder hoog maar wel degelijk legaal.