Belgische butlerschool breidt uit naar Luxemburg en Italië

09u15

Bron: Belga 0 Kos De Belgische butlerschool breidt uit over de landsgrenzen heen. Op 22 januari opent een school in Luxemburg, begin september is Italië aan de beurt. Dat laat de School for Butlers and Hospitality weten in een persbericht.

Volgens Vincent Vermeulen, directeur en oprichter van de school, is de vraag naar "getrainde housekeepers" groot in Luxemburg. "Meer dan 18.000 gezinnen hebben er personeel in dienst om hen bij te staan in het huishouden."

In Luxemburg zullen de studenten onder meer traditionele poetstechnieken leren. In de fabrieken van Villeroy & Boch zullen ze ondergedompeld worden in de geheimen van een perfect onderhouden servies.

In Italië opent de butlerschool in Toscane. "De locatie wordt een prachtige oude site, vlakbij de wijngaarden", zegt Vermeulen. "Daar gaan we vier weken trainen met uitstappen naar onder andere gerenommeerde wijnhuizen en verschillende luxezaken in Rome."

De Belgische butlerschool bestaat sinds 2013 en verhuisde in 2016 naar het West-Vlaamse Hertsberge. In ons land duurt een opleiding acht weken.