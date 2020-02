Belgische buschauffeur neergestoken nadat jongeren in Nederland bewust ruzie zochten Bob Maes en Kristof Pieters

29 februari 2020

12u12 156 In het Nederlandse Hulst (provincie Zeeland) heeft een jongeman gisteravond een Belgische buschauffeur neergestoken. De politie heeft een duidelijk beeld van de dader en verwacht hem snel aan te houden. Het slachtoffer liep een steekwonde van zo’n vijf centimeter diep op, hij stelt het naar omstandigheden “redelijk”.

De verdachte was in het gezelschap van een andere jongen en een meisje. Het drietal nam gisteren rond 18 uur vanuit Hulst de bus naar Sint-Niklaas. Ze zochten echter onmiddellijk ruzie met andere reizigers en sloegen op de ramen van de bus. De Belgische buschauffeur sommeerde de jongeren daarop de bus te verlaten. Twee van hen deden dat, de jongen die achterbleef bedreigde de chauffeur echter met een mes.

Toen de jongeman uiteindelijk toch van de bus sprong, begon hij volgens de chauffeur hard tegen de bus te slaan. De chauffeur zou de jongen daarop hebben gefilmd, waarna de situatie escaleerde. De verdachte stak de chauffeur met het mest in de borst en sloeg vervolgens op de vlucht. Collega's van de chauffeur dienden de eerste zorgen toe. Vervolgens belden ze de hulpdiensten.

De twee jongens waren tussen de 16 en 18 jaar en droegen donkere kleding en een joggingbroek. Het meisje had blond haar en droeg een zwarte jas. De Lijn maakte de camerabeelden vanop de bus over aan de politie Zeeland-West-Brabant in Nederland. Die zegt intussen een verdachte op het spoor te zijn. De politie verwacht hem dan ook snel aan te houden.

Geen risicolijn

Volgens Karen Van Der Sype van De Lijn heeft de chauffeur een steekwonde van zo'n vijf centimeter diep en tien centimeter breed. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar stelt het naar omstandigheden redelijk. “Hij is nooit in levensgevaar geweest”, klinkt het.

Ze verklaart dat de lijn van Sint-Niklaas naar Hulst niet te boek staat als risicolijn. “Het lijkt een eenmalig, maar zeer jammerlijk voorval. We nemen dit zeer serieus op. De camerabeelden zijn overhandigd aan de politie.”

De Lijn heeft op alle bus- en tramlijnen noodknoppen en camera's. “De camera's bewijzen hier hun nut”, aldus Van Der Sype.