Belgische Brouwers vreest einde voor aantal brouwerijen Belga

10 april 2020

17u23 1 “De vrees is terecht dat de coronacrisis voor een aantal brouwerijen in ons land de doodsteek betekent. Ik heb alleszins al wat verontrustende berichten ontvangen.” Dat zegt Nathalie Poissonnier, directeur van de sectorfederatie Belgische Brouwers. Van de 107 aangesloten brouwerijen, heeft een derde de productie helemaal stilgelegd de afgelopen weken. Alle andere hebben dat minstens voor een deel gedaan.

“Ik vrees dat de lockdown voor horecazaken zal verlengd worden. De situatie voor de brouwerijen wordt echt dramatisch als de komende maanden ook de festivals geannuleerd worden”, zegt Poissonnier. “Een achttal brouwerijen produceert intussen ontsmettende alcoholgelk maar dat is slechts een druppel op een hete plaat.”

Hoog tijd voor relanceplan

De organisatie is blij met de ondersteunde overheidsmaatregelen zoals de invoering van tijdelijke werkloosheid, die vooral voor de kleine brouwerijen een bijzonder grote steun betekenen. Het is volgens Poissonnier echter hoog tijd dat de overheid werk maakt van een relanceplan voor na de lockdown. “Tot nu heeft men zich beperkt tot enkele ad hoc maatregelen. Er is echter onder meer ook nood aan lastenverlagingen op vlak van accijnzen, btw, onroerende voorheffing en dergelijke.”