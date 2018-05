Belgische brouwers pakken twee keer goud op World Beer Cup kv

04 mei 2018

23u55

Bron: Belga 2 Op de World Beer Cup, een tweejaarlijkse competitie waar de Amerikaanse brouwersfederatie de beste bieren ter wereld verkiest, hebben twee Belgische bieren een gouden medaille veroverd. De Belgen pakten ook nog een zilveren en vier bronzen medailles in de 101 verschillende categorieën van de verkiezing.

Gouden medailles waren er voor de Oude Geuze Boon VAT 108 van Brouwerij Boon en de Tripel LeFort van Omer Vander Ghinste. De Lindemans Cuvée René Oude Kriek kreeg een zilveren plak. Bieren van AB InBev (drie keer) en Omer Vander Ghinste gingen met brons naar huis.

Ruim 8.200 bieren van 2.515 brouwerijen uit 66 landen kwamen in aanmerking voor de vele medailles die in Nashville werden uitgedeeld door een internationale jury. Een tiental categorieën gingen specifiek over bieren "Belgische stijl", maar slechts een minderheid van die prijzen ging naar in België gebrouwen bieren.