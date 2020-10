Exclusief voor abonnees

Belgische boeddhisten in de wolken: eindelijk zicht op officiële erkenning

Jonathan Bernaerts

02 oktober 2020

12u00

0

Wordt de leer van Dharma straks in onze scholen onderricht? En zullen onze ziekenhuizen en gevangenissen boeddhistische consulenten over de vloer krijgen? Als het van de nieuwe regering afhangt, héél graag. De Vivaldi-coalitie gaat namelijk werk maken van de officiële erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing, zo staat in het regeerakkoord. Boeddhisten in ons land zijn in de wolken. “Eindelijk worden we op gelijke voet gezet.”