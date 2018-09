Belgische bisschoppen vertrekken op pelgrimstocht naar Rusland AW

19 september 2018

15u35

Bron: Belga 1 Vandaag vertrekken negen van de twaalf Belgische katholieke bisschoppen onder wie kardinaal De Kesel, op pelgrimstocht naar Sint-Petersburg in Rusland. Sint-Petersburg is één van de belangrijkste centra van de Russische orthodoxie.

"Belangrijk is dat we elkaar beter leren kennen", zegt mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen en verantwoordelijk voor de oecumene. De voorbije jaren werden in haast alle Belgische bisdommen katholieke kerkgebouwen herbestemd voor de orthodoxe eredienst.

In België is als gevolg van de arbeidsmigratie de Romeinse orthodoxie de snelst groeiende groep orthodoxen. Ook zij vragen om kerkgebouwen. "Dat we katholieke kerken verkregen, is net het gevolg van goede relaties", aldus Evangelos Psallas van het orthodoxe aartsbisdom in België.

Maandag 24 september keren de bisschops terug naar huis.