Belgische bisschoppen: "Alle kerken openhouden is onverantwoord” kv

28 juni 2019

16u40

Bron: Belga 0 "De infrastructuur die wij uit het verleden hebben geërfd, beantwoordt niet meer aan de reële situatie van de Kerk in onze samenleving." Dat zeggen de Belgische bisschoppen in een zopas gepubliceerde verklaring over de betekenis en de toekomst van het kerkgebouw.

De overheid vraagt ons niet om kerken te sluiten, maar vraagt van de Kerk wel een visie of plan waarin ze verduidelijkt welke kerken ze voor de eredienst wil behouden, welke een nevenbestemming kunnen krijgen en welke ze aan de eredienst wil onttrekken, aldus de bisschoppen. Die plannen en keuzes worden gemaakt in overleg met alle betrokken partijen, ook met de plaatselijke gemeenschappen zelf, wat een gezamenlijk en coherent beleid voor het geheel van de Kerk niet makkelijker maakt.

Vragen over de toekomst van kerken mogen volgens de bisschoppen niet alleen op het plaatselijke niveau bekeken en beslist worden. Gezamenlijk beleid is zeer belangrijk "want de wijze waarop we omgaan met onze kerkgebouwen, heeft ook alles te maken met de wijze waarop we als Kerk in de samenleving aanwezig zijn". Men kan de problematiek van de kerkgebouwen niet herleiden tot wat we pastoraal nodig hebben, stellen de bisschoppen.



Het kerkgebouw is er niet alleen voor de vieringen. Het zijn ook plaatsen waar men alleen kan zijn, plaatsen voor persoonlijk gebed, plaatsen van stilte. Mochten ze er alleen zijn voor de vieringen, dan zouden ze buiten die uren wel gesloten kunnen blijven, maar dan gaat een wezenlijke betekenis van het gebouw verloren.

De bisschoppen onderstrepen het belang van het publieke karakter van het kerkgebouw en stellen dat men de meervoudige betekenis van het kerkgebouw niet uit het oog mag verliezen.

Alle kerken openhouden is onverantwoord, aldus de bisschoppen. "De veranderde situatie van de Kerk in onze samenleving noopt tot realisme. We beschikken niet meer over de mogelijkheden om alle bestaande cultusplaatsen te behouden voor de eredienst en voor pastorale activiteiten."