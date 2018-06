Belgische bisschoppen:"Abortus uit strafwet halen zou zware gevolgen hebben" avh

15 juni 2018

13u36

Bron: Belga 2 De beslissing om abortus al dan niet uit het strafrecht te halen, is er een met een zware symbolische betekenis. Dat zeggen de bisschoppen van België vandaag in een mededeling. "Want tegenover zwangerschapsafbreking zal dan fundamenteel anders worden aangekeken. En de gevolgen daarvan zijn aanzienlijk."

In de Kamer vinden vrijdag hoorzittingen plaats over de vraag of abortus uit het strafwetboek moet worden gehaald en de voorwaarden moeten worden aangepast. De bisschoppen van België wijzen vandaag in een mededeling op het gevaar van de eventuele beslissing. "Wanneer abortus uit het strafwetboek wordt gehaald, riskeert het een medische ingreep te worden als een andere. Het is dan geen overtreding meer in de gevallen die de wet voorziet. Het wordt een recht. Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw."

Ze vragen zich ook af of de bescherming van de strafwet niet ook geldt voor ongeboren leven. "Mag deze bescherming over het hoofd worden gezien wanneer het om een menselijk leven gaat dat nog groeit naar de geboorte? Het leven waarnaar vele mensen verlangen, waarvoor velen opkomen en vechten, waarvoor de geneeskunde de grootste vooruitgang boekt, dat zo kostbare leven."

"Als de wet dan alleen maar suggereert dat het om een gewone ingreep gaat, wordt geen recht gedaan aan wat de betrokkenen ervaren en beleven. (...) De vragen zelf dreigen al van meet af aan niet ernstig genomen te worden. Het zal de ontreddering en de eenzaamheid alleen maar groter maken."

