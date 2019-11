Belgische bieren kapen 14 medailles weg op European Beer Star Awards TT

14 november 2019

12u27

Bron: Belga 0 Op de internationale wedstrijd European Beer Star Awards in het Duitse Nürnberg hebben Belgische bieren 14 medailles weggekaapt, waarvan zeven gouden. De prijzen worden uitgereikt aan de beste bieren ter wereld die gebrouwen zijn op de traditionele Europese manier.

Brouwerij Alken-Maes uit Mechelen en brouwerij Huyghe uit Melle schoten telkens twee keer de oppergaai af: de eerste in de categorie 'Belgian-Style Blond Ale' met Affligem Blond, en in de categorie 'Belgian-Style Tripel' met Affligem Tripel, de tweede in de categorie 'Belgian-Style Strong Blond Ale' met Averbode Abdijbier, en in de categorie 'Belgian-Style Witbier' met Blanche des Neiges.

Goud was er ook voor The One van brouwerij Atrium uit Marche-en-Famenne (categorie 'Traditional Belgian-Style Saison'), Rebelse Strop van brouwerij Roman uit Oudenaarde (categorie 'New-Style Saison'), en Palm van de gelijknamige brouwerij uit Steenhuffel (categorie 'Traditional Style Pale Ale').

Alken-Maes en Huyghe mochten nog eens respectievelijk zilver en brons opspelden: de eerste met Hapkin in de categorie 'Belgian-Style Strong Blond Ale', de tweede met Delirium Nocturnum in de categorie 'Belgian-Style Dubbel'. Brouwerij Kompel uit Maasmechelen behaalde twee zilveren medailles: één met Kompel Bovengronds in de categorie 'Belgian-Style Blond Ale', één met Kompel Prion des Fleurs in de categorie 'Specialty Honey Beer'.

Zilver was er ook voor brouwerij John Martin uit Genval, met Timmermans Guinness Lambic & Stout in de categorie 'Wood and Barrel Aged Sour Beer'. Brouwerij Malheur uit Buggenhout en De Halve Maan uit Brugge mochten telkens op de laagste trede van het podium plaatsnemen, met respectievelijk Malheur 10 (categorie 'Belgian-Style Strong Blond Ale') en Straffe Hendrik Quadrupel (categorie 'Belgian-Style Strong Dark Ale').

De European Beer Star-competitie wordt sinds 2004 georganiseerd door Private Brauereien in Duitsland en was dit jaar aan haar 16de editie toe. Er namen 2.483 bieren uit 47 landen deel, een record. Er werden prijzen uitgereikt in 67 categorieën.