Belgische bevolking blijft groeien, vooral door immigratie SPS KG

17 juni 2019

14u35

Bron: Belga 0 Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 inwoners. Van hen is 51 procent (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw, en 49 procent (of 5.628.228) man. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 55.336 personen of 0,49 procent, een groeicijfer dat in lijn ligt met de groei van de laatste jaren.

De bevolkingsgroei komt er doordat er meer geboorten dan overlijdens zijn (+7.155 personen in 2018), goed voor 12,5 procent van de totale bevolkingstoename, en doordat er meer immigratie dan emigratie is (+50.180 personen in 2018), wat het grootste deel van het groeicijfer verklaart (87,5 procent). Het is dus vooral de internationale migratie die de drijvende kracht vormt achter de aanhoudende bevolkingsgroei.

Immigratie

Bij het inzoomen op nationaliteiten stellen we vast dat de top vijf van nationaliteiten die naar België immigreert, bestaat uit Belgen (deze komen na een verblijf in het buitenland terug naar België), Roemenen, Fransen, Nederlanders en Italianen.



Voor de mensen die vanuit België emigreren, wordt nagenoeg dezelfde top vijf waargenomen; alleen staan Italianen dan op plaats 6 en Polen op plaats 5. Het beeld verandert echter wanneer het saldo tussen de internationale immigratie en emigratie per nationaliteit bekeken wordt: de grootste absolute instroom wordt vastgesteld bij Roemenen (+9.144), gevolgd door Marokkanen (+4.110), Fransen (+3.198), Afghanen (+3.121) en Syriërs (+2.975).

Vlaanderen

Op het niveau van Vlaanderen steeg het bevolkingsaantal vorig jaar met 36.102 personen of 0,6 procent op het totaal van de bevolking. Die toename komt eveneens vooral door internationale migratie: 60.157 personen kwamen wonen in het Vlaamse gewest vanuit het buitenland, 31.045 vertrokken. Vlaams-Brabant is nipt de snelst groeiende provincie met een groei van 0,68 procent en wordt op de voet gevolgd door Oost-Vlaanderen met een groei van 0,67 procent.



Binnen België “migreerden” 34.132 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander gewest. 22.606 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo 11.526 personen). De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboorten tegenover overlijdens) had in het Vlaams gewest een positief saldo van 939 personen.

Wallonië

In het Waals gewest groeide de bevolking vorig jaar met 9.418 personen, een groei van 0,3 procent. Hier is de natuurlijke loop licht negatief: er waren 2.242 overlijdens meer dan geboorten in het Waals gewest in 2018.



De grootste factor in de bevolkingstoename is net als in het Vlaamse gewest internationale migratie: 28.699 personen kwamen wonen in het Waalse gewest vanuit het buitenland, 18.163 personen vertrokken naar het buitenland. Ook de interne migratie blijft positief: meer mensen kwamen vanuit andere gewesten in Wallonië wonen dan dat er vertrokken naar die gewesten. Dit saldo bedraagt 3.382.

Brussel

In het Brussels hoofdstedelijk gewest groeide de bevolking met 9.816 personen, een stuk meer dan in 2016 en 2017 toen ze met respectievelijk 3.714 en 7.122 personen toenam. De internationale immigratie, personen die vanuit het buitenland in het gewest komen wonen, zit met 44.873 personen iets boven het gemiddelde van de periode 2011-2015 (42.978 personen). 18.530 personen vertrokken naar het buitenland (saldo 26.343 personen).



Per saldo blijft het hoofdstedelijk gewest wel personen verliezen aan de andere gewesten: in 2018 kwamen 25.254 personen wonen in het gewest vanuit een ander gewest, 40.162 vertrokken naar een ander gewest.