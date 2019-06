Belgische baby door vader ontvoerd naar Roemenië TT

04 juni 2019

18u42

Bron: Belga 0 Een 11 maanden oude baby is twee maanden geleden door zijn vader ontvoerd naar Roemenië. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. In het belang van het onderzoek wil het parket echter geen verdere commentaar kwijt.

De baby was geboren uit een gemengd Belgisch-Roemeens koppel, maar moeder en vader zijn sinds enige tijd uit elkaar. Op 30 maart had de vader bezoekrecht maar nadien bracht hij het kind niet terug naar de moeder. In plaats daarvan zou de vader het kind hebben meegenomen naar Stei, in Roemenië, waarna de moeder klacht indiende bij de Brusselse politie.

Ook de Centrale autoriteit voor internationale kinderontvoeringen en grensoverschrijdend bezoekrecht van de FOD Justitie werd ingeschakeld maar het kind zou nog steeds in Roemenië verblijven.