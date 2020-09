Belgische avonturier steekt Pyreneeën over zonder externe hulp TTR

08 september 2020

12u20

Bron: Belga 0 De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke (43) is de voorbije weken de Pyreneeën (Frankrijk, Spanje, Andorra) overgestoken zonder enige externe hulp. "Een primeur", zo laat hij zelf weten.

De bedoeling bij een autonome tocht is dat je nooit herbevoorraadt, altijd in een tent slaapt en geen hulp krijgt.

De man vertrok op 16 juli van Hendaye aan de Atlantische Oceaan met een rugzak van 49 kg met al zijn voedsel en uitrusting. Hij kwam afgelopen zondag aan in Banyuls aan de Middellandse Zee en liftte maandag terug naar Brussel.

Volgens Loncke is niemand ooit in dergelijke uitdaging geslaagd, omdat het moeilijk is om al het eten te dragen voor de duur van de overtocht. Hij gebruikte de Haute Route Pyrénéenne (HRP) als richtlijn, een pad dat tussen de GR10 (Frankrijk) en de GR11 (Spanje) ligt. Loncke filmde zichzelf met een GoPro tijdens de expeditie en is van plan een film te maken en lezingen te geven over zijn tocht.

Bij de Belgische Klim- en Sportfederatie klinkt het dat er geen lijsten worden bijgehouden van dergelijke prestaties. "Maar als het klopt, zou het inderdaad wel een uitzonderlijke prestatie zijn om zonder bevoorrading gedurende vijf à zes weken te wandelen in de Pyreneeën".



