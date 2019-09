Belgische automobilist omgekomen bij ongeval in Luxemburg PVZ

28 september 2019

16u23

Bron: Belga 0 In het Groothertogdom Luxemburg is vrijdag een Belgische automobilist om het leven gekomen. Dat meldt nieuwswebsite rtl.lu zaterdag. Ook een 52-jarige motorrijder is die dag overleden bij een ongeval.

De 41-jarige bestuurder verloor rond 20.10 uur om een nog onbekende reden de controle over het stuur tussen Grummelscheid en Schleif. De wagen botste tegen een boom en kwam op zijn zijkant terecht. De bestuurder overleed aan zijn verwondingen, een tweede persoon in de wagen raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Vrijdag kwam ook een 52-jarige Belgische motorrijder om het leven bij een ongeval in de buurt van Ettelbruck, in het Groothertogdom Luxemburg. Dat melden verschillende Luxemburgse nieuwssites. De man was met een groep motorijders onderweg. Om een nog onbekende reden miste een van hen een bocht, en kwam hij terecht op de paal van een afsluiting, meldt de Luxemburgse politie. Het slachtoffer was op slag dood. Voor de andere motorrijders was er psychologische hulp.