Belgische apotheken kampen met problematisch tekort aan geneesmiddelen Jedidja Tack

04 juli 2020

15u46

Bron: VTM NIEUWS 5 Dit jaar zijn er in vergelijking met vorig jaar 520 extra verpakkingen van geneesmiddelen niet meer beschikbaar. Volgens cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken stond het tekort een jaar geleden op 459. H et Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zegt dat de oorzaak van deze schaarste bij de verpakkingen ligt.



Apotheker Geert Van de Voorde legt uit dat hij en zijn collega’s de grootste moeite hebben om bepaalde producten te verkrijgen. Depakine Chrono is hiervan een voorbeeld. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie en manie. “Het moeilijke is dat we de behandeling niet zomaar mogen veranderen. We proberen altijd de patiënt te helpen door naar de behandelende arts te bellen voor overleg. Maar de kans is heel groot dat als je een ander medicijn gaat gebruiken, je dan toch een aanval krijgt. Dat is dus een groot risico”, aldus Van de Voorde.

De cijfers die VTM NIEUWS onderzocht, wijzen uit dat het tekort alleen maar toeneemt. Op 9 juli vorig jaar waren er 459 verpakkingen van geneesmiddelen niet beschikbaar. Op dit moment zijn dat er maar liefst 979.

Ook Jan Van Nieuwkerke erkent het probleem. Hij lijdt aan een chronische darmziekte. “Ik heb de ziekte van Crohn en moet elke dag vier tabletten slikken. Een stevige voorraad in huis is dus noodzakelijk. Maar ongeveer een jaar geleden kon de apotheek mijn medicatie niet meer bestellen bij de leverancier. Dat is zorgwekkend want ik heb die tabletten echt nodig”, stelt Van Nieuwkerke.

Kleinere verpakkingen

Het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijt het probleem aan de verpakkingen: soms is het geneesmiddel er in een andere vorm, of zijn de grote verpakkingen er niet meer, maar wel kleinere formaten. “De medicatie op zich is al duur en als je dan verplicht wordt om een kleine verpakking te nemen, dan is die nog duurder per stuk”, merkt Van Nieuwkerke op.

Van de Voorde zegt dat het “een zoektocht is bij groothandels en bij collega’s”. Soms trachten de apothekers de geneesmiddelen zelfs via het buitenland te verkrijgen. “Dan bellen we naar artsen, specialisten en bekijken we hoe we hier het best mee kunnen omgaan. Dat neemt serieus veel tijd in beslag, ten koste van de zorg”, besluit Van de Voorde.

Volgens het FAGG zijn er in heel Europa tekorten en moet het probleem Europees worden aangepakt.