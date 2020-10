Belgische ambassadeur haalt Engels verdrag van 350 jaar oud aan in visserijdebat EU IB

09 oktober 2020

01u36

Bron: The Guardian 0 Nu de kuststaten van de EU onder druk staan om toe te geven aan de eisen het Verenigd Koninkrijk om grotere visvangsten in de wateren na de brexit, is elk argument het proberen waard, moet de permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie Willem van de Voorde gedacht hebben, toen hij tijdens het debat een opmerkelijke interpellatie deed.

Van de Voorde haalde volgens The Guardian een verdrag aan dat zo’n 350 jaar geleden door de Engelse koning Karel II werd ondertekend en dat 50 vissers uit Brugge “eeuwige rechten” gaf om te vissen in de Engelse wateren. De Belg argumenteerde dat het “om een belangrijke historische voetnoot” ging, die “de lange relatie tussen de Belgische vissers en de Britse wateren illustreert”.

Toen het verdrag in kwestie, de in 1666 ondertekende ‘Privilegie der Visscherie’ van kracht werd, maakte Brugge deel uit van de Zuidelijke Nederlanden, die op dat moment door Spanje werden gecontroleerd.

Dankbaarheid

Karel II toonde met het verlenen van de visserijrechten zijn dankbaarheid voor de gastvrijheid die hem ten deel was gevallen toen hij tussen 1656 en 1658 in Brugge in ballingschap verbleef, tijdens het interregnum dat volgde op de onthoofding van zijn vader, koning Karel I, in 1649 en zijn herstel op de troon in 1660.

Volgens The Guardian kon het opmerkelijke argument van de Belgische permanent vertegenwoordiger rekenen op zowel verwondering als enige hilariteit. “Ik wist niet precies waar hij het over had, maar ik denk dat hij een grapje maakte”, haalt de Britse krant een diplomaat aan. “Maar je weet het nooit.”

Vanaf 1 januari volgend jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk het gemeenschappelijk visserijbeleid van de Europese Unie, waardoor het een radicale toename eist van de vangsten in de eigen exclusieve economische zone, een eis waar de Europese kuststaten niet zomaar aan tegemoet willen komen.

In Brussel lopen de spanningen daarom op om tot een overeenkomst te komen. De Franse minister van Europese Zaken Clément Baune liet alvast weten dat Parijs “zijn vissersgemeenschappen niet zou verkopen om een deal te krijgen. Onze vissers zullen geen onderhandelfiche zijn voor de brexit, ze zullen de prijs niet hoeven te betalen voor de keuzes van Groot-Brittannië.”

Beaune besloot dat een deal nog steeds mogelijk was, “maar niet door de belangen van onze vissers op te offeren. Een slechte deal zou de slechtste uitkomst zijn. En dus zijn we klaar voor een scenario zonder deal, en zullen we geen slecht compromis accepteren.”