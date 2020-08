Belgische alpinist sterft na val in Mont Blancmassief TT AW

19 augustus 2020

19u42

Bron: Belga, Le Dauphine 1 Een Belgische alpinist (30) is woensdag om het leven gekomen bij een val in het Mont Blancmassief in Frankrijk. Dat hebben de reddingsdiensten meegedeeld aan het Franse persbureau AFP.

De man, lid van de Belgian Alpine Club, had vanochtend rond 8 uur bij de beklimming van de Aiguille de la Bérangère zijn houvast verloren en stortte naar beneden. Hij kwam bij zijn val in een kloof van een 15-tal meter diep terecht en was op slag dood, zo meldt de reddingsdienst (PGHM) van Chamonix.



Het slachtoffer werd kort na 8 uur nog geëvacueerd door de reddingsdienst. Maar hulp mocht niet meer baten. Een tweede bergbeklimmer die het slachtoffer vergezelde en eveneens lid is van de Belgian Alpine Club, bleef wel ongedeerd.



