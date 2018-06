Belgische agent op WK in Rusland vervolgd voor geweld tegen supporters Redactie

18 juni 2018

17u33

Bron: Belga 13 Een van de Belgische politieagenten die naar Rusland werd gestuurd om de Belgische supporters op het WK voetbal een veilige reis te bezorgen, moet morgen voor het hof van beroep in Gent verschijnen. Tijdens een match tussen KV Oostende en Club Brugge zou hij het aan de stok hebben gekregen met een van de supporters. "Maar in Rusland komt hij niet in aanraking met supporters", klinkt het bij de federale politie.

De 48-jarige H.G. was tijdens de wedstrijd Club Brugge-KV Oostende op 18 oktober 2015 aanwezig in het Jan Breydelstadion als spotter. Spotters zijn politiemensen die tussen de supporters staan om hen in de gaten te houden, zowel bij thuiswedstrijden als bij verplaatsingen.

Tijdens de match zou H.G. met zijn matrak op het hoofd hebben geslagen van een 22-jarige supporter. Hij kreeg hiervoor opschorting van straf, maar ging daartegen in beroep. Ondanks het feit dat er op sociale media filmpjes van het incident zouden circuleren, blijft de man ontkennen.

Dinsdag wordt zijn zaak ingeleid voor het hof van beroep in Gent, maar de federale politie zag er geen graten in om de man toch af te vaardigen naar het WK in Rusland. "De man heeft er louter een administratieve functie op 50 km van Moskou", zegt Guy Theyskens, woordvoerder van de federale politie. "Hij komt niet in aanraking met supporters, hij heeft er dus geen functie als spotter", benadrukt hij. "Bovendien moet zijn zaak nog voorkomen, niet? Hij pleit onschuldig."

De zaak wordt morgennamiddag ingeleid bij de achtste kamer voor het hof van beroep in Gent. Meer dan waarschijnlijk zal de zaak worden uitgesteld naar het najaar.