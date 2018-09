Belgische advocaten van terreurverdachten mogen VS niet in ADN

18 september 2018

08u05

Bron: Belga 0 Enkele Belgische advocaten die terrorismedossiers hebben behandeld, hebben geen toelating gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van verschillende getuigenissen.

Volgens de krant werd de ESTA-aanvraag van zeker vijf advocaten in Brussel die werkten aan terrorismedossiers, niet goedgekeurd. ESTA is het document dat vereist is om als Belg naar de VS te kunnen reizen.



"Dit is een geval van gelijkschakeling van de advocaat met zijn cliënt", hekelt Michel Forges, stafhouder in Brussel. "Wij verdedigen verschillende mensen en we stemmen niet noodzakelijk in met de opvattingen van onze cliënten."



Forges zal de zaak aankaarten bij de minister van Buitenlandse Zaken.

