Belgische advocaten 24 uur in hongerstaking om steun te betuigen aan Turkse confraters SVM

24 augustus 2020

15u12

Bron: Belga 0 Een tiental Belgische advocaten is begonnen met een hongerstaking van 24 uur als steunbetuiging aan de vele Turkse juristen die in hun thuisland vervolgd worden. Concrete aanleiding is de veroordeling van de Turkse advocaten Ebru Timtik en Aytac Ünsal tot 13 en 10 jaar cel. De twee zijn al sinds februari in hongerstaking.

De Belgische advocaten organiseerden kort na de middag al een manifestatie voor de Turkse ambassade in Brussel, waarna ze hun hongerstaking begonnen. Volgens avocats.be, de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies die de actie ondersteunt, zijn sinds 2017 al zeker twintig Turkse advocaten onterecht vervolgd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om advocaten die opposanten van de Turkse regering hebben verdedigd. "Zij maken deel uit van politieke processen. Ondanks de aanwezigheid van internationale observanten is de justitie partijdig", aldus avocats.be-voorzitter Xavier Van Gils. "Wij zijn hier allemaal bezig met de coronacrisis, maar we mogen niet blind zijn voor de strapatsen van een autoritaire macht aan de grenzen van Europa. Onze confraters lopen gevaar. Het is onze plicht om hen te ondersteunen.”