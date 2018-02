Belgisch-Turkse activist dient klacht in nadat Turkije prijs op zijn hoofd plakt kv

13 februari 2018

05u55

Bron: Belga 2 De Belgisch-Turkse opposant Bahar Kimyongür dient vandaag klacht in bij de politie in Brussel. Hij is bezorgd over de veiligheid van zijn familie, nadat hij door de Turkse politie op een lijst is gezet van gezochte 'terroristen'. Er is 1 miljoen Turkse lira uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie kan leiden, of ongeveer 210.000 euro.

De lijst uit 2016 bevat ongeveer 900 namen in 5 categorieën, naargelang hun vermeend gevaar. Bij de jongste update werden er 90 personen toegevoegd. Kimyongür zit in de derde categorie.

Ze maken een schietschijf van ons, en ze roepen de meest fervente verdedigers van Erdogan op om ons te elimineren. Bahar Kimyongür

"Ik ga proberen om mijn familie te beschermen, want er wordt momenteel over een wet gepraat om amnestie te verlenen aan wie misdaden pleegt tegen 'verraders van het vaderland', en al wie die de machtshebbers 'terroristen' noemt", zegt Kimyongür. "Dat zet mensen aan tot geweld tegen wie anders denkt dan Erdogan. Veel personen op de lijst hebben nooit geweld gepleegd. Ze maken een schietschijf van ons, en ze roepen de meest fervente verdedigers van Erdogan op om ons te elimineren."

Smaad

Kimyongür heeft in Turkije een procedure aangespannen wegens smaad tegen de Turkse binnenlandminister. Hij verzet zich tegen een publicatie van het studiecentrum van Binnenlandse Zaken, waarin hij omschreven wordt als "vurig vertegenwoordiger van een terreurorganisatie, stichter van een terreurorganisatie, DHKP-C, en iemand die gezocht wordt door Interpol". De publicatie gaat over twee Turkse leerkrachten die in hongerstaking zijn gegaan, nadat ze waren ontslagen tijdens de zuiveringen na de mislukte staatsgreep in juli 2016. Beiden zitten in de cel vanwege vermeend lidmaatschap van de linkse beweging DHKP-C. Kimyongür bracht die zaak onder de aandacht in België.

Kimyongür werd tot 2014 gezocht via Interpol, op vraag van Turkije, nadat hij buitenlandminister Ismail Cem in het Europees parlement had geïnterpelleerd in november 2000.