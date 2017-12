Belgisch toerisme fleurt weer op kv

06u17

Bron: Belga 0 James Arthur . Het toerisme in België groeit weer naar hetzelfde niveau als in 2015. Na de aanslagen in 2015 en 2016 meden veel toeristen onze hoofdstad. Het aantal overnachtingen in de hotels over het hele land gingen erop vooruit in de eerste 6 maanden van 2017, schrijft Le Soir vandaag.

Van januari tot juni 2017 steeg het aantal reservaties van hotelkamers in België met 10,1 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) analyseert de cijfers met optimisme. "Als diezelfde groei aanhoudt in de tweede helft van 2017, zou het toerisme weer op hetzelfde niveau kunnen uitkomen als van voor de aanslagen, of zelfs hoger. Dit is het bewijs dat de publiciteitscampagnes om het imago van België te herstellen, gewerkt hebben", antwoordde hij op een parlementaire vraag.

Brussel tekent 18,4 procent meer reservaties op, en een omzetstijging van 30 procent.