Belgisch toerisme fleurt opnieuw op na dip van aanslagen TTR

18 juni 2018

12u23

Bron: Belga 0 Er waren in 2017 ruim 38,6 miljoen toeristische overnachtingen in België. De terugval na de aanslagen van maart 2016 is weggewerkt. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Het aantal overnachtingen lag vorig jaar 5 procent hoger dan in 2016. Toen was er maandenlang een daling, een gevolg van de aanslagen van 22 maart dat jaar op Brussels Airport en in Brussel. Vergeleken met 2015, lag het aantal toeristische overnachtingen vorig jaar 1 procent hoger.

De grootste stijging was er in het Brussels gewest (+22 procent), maar dat had ook de zwaarste klappen gekregen in 2016. Tegenover 2015 lag het aantal overnachtingen nog 2 procent lager. In het Vlaams gewest waren er 3 procent meer overnachtingen dan in 2016, het Waals gewest deed 1 procent beter.

Ruim de helft van de overnachtingen waren vakanties in eigen land. De Nederlanders waren de grootste groep buitenlandse toeristen, goed voor net geen 5 miljoen overnachtingen. Dan volgden Fransen (2,5 miljoen overnachtingen), Duitsers (2,4 miljoen) en Britten (1,8 miljoen).

De helft van alle overnachtingen in België wordt geboekt in een hotel (49 procent). Daarna volgen vakantiewoningen (16 procent), vakantieparken (14 procent) en jeugdherbergen (11 procent).