Belgisch Solar Team eindigt derde in WK 11u06

Bron: Belga 5 AFP Punch Powertrain Solar Team tijdens de race nabij Kulgera in Australië. Het Punch Powertrain Solar Team van de Leuvense ingenieursstudenten is vandaag als derde geëindigd in de Challenger Class van de World Solar Challenge in Australië. Het Nuon Solar Team van de Universiteit van Delft won net als de vorige twee edities de race.

De World Solar Challenge is het officieuze wereldkampioenschap voor zonnewagens waarbij in totaal 3.021 km dient te worden afgelegd van het noordelijke Darwin tot het zuidelijke Adelaïde.

De Leuvense Punch Two had bij aankomst in Adelaide een achterstand van meer dan twee uur op de Nuna9 van het Nuon Solar Team en een kleine 20' op de Novum van de University of Michigan. De Tokai Challenger van de Tokai University arriveerde als vierde op een tiental minuten van de Leuvense wagen. De Punch Two legde de 3.021 km af tegen een gemiddelde snelheid van 76,2 km/uur.

De winnaars

Het Nederlandse Nuon Solar Team heeft de World Solar Challenge gewonnen, het wereldkampioenschap voor zonneauto's in Australië. Het team uit Delft ging vandaag om 06.45 uur met zonneauto Nuna9 als eerste over de finish in Adelaide, met andere teams op grote afstand achter zich. Het is de zevende keer dat het Nuon Solar Team de race wint.

De Challenger Class is de F1 voor zonnewagens met wagens die gebouwd werden om zo snel mogelijk te rijden. In totaal zijn in deze categorie nog 14 wagens in koers. De andere dan de top-4 zullen pas vrijdag in Adelaïde arriveren. De Cruiser Class voor zonnewagens die meer op gewone voertuigen lijken, wordt momenteel aangevoerd door het Solar Team van Eindhoven. Daarnaast is er nog de Adventure Class, waar geen regels voor gelden. Daar is momenteel het Solar Car Team van de Universiteit van Istanboel aan de winnende hand.

Zowat veertig auto's uit ongeveer 21 landen doen dit jaar mee aan de zonnerace over 3000 kilometer van Darwin, in het noorden van Australië, door de uitgestrekte woestijn naar Adelaide in het zuiden. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. Voor de deelnemers was de hitte een grote tegenstander: in de cabine van de zonnewagens loopt de temperatuur geregeld op tot 40 à 50 graden.





