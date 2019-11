Belgisch slachtoffer getuigt 2 jaar na terreurdaad in New York voor het eerst: “Ik wil en ik moet vooruit” ttr

28 november 2019

13u17

Bron: VTM NIEUWS 24 Het is twee jaar geleden dat een terrorist in Manhattan, in New York, met een gehuurde pick-up willekeurig inreed op voetgangers en fietsers. Marion Van Reeth, een Belgische vrouw, verloor haar beide benen na de aanslag. Intussen heeft ze de draad van haar leven weer opgepakt en rijdt zelf met een auto, die op haar maat is aangepast. Dat is een symbool voor haar vrijheid en zelfstandigheid. “Ik wil en ik moet vooruit”, getuigt ze voor het eerst aan VTM NIEUWS.

“Ik ben getroffen met mijn familie door een terrorist in New York toen we aan het fietsen waren”, aldus Marion die in oktober 2017 op citytrip in New York was. De Belgische vrouw verloor haar beide benen. Nu oefent ze drie keer per week met protheses. “Hierdoor moet ik spijtig genoeg blijven revalideren en dat zal zo zijn tot het einde van mijn leven, maar ja... Ik wil verder.”

Intussen rijdt Marion opnieuw zelf met de auto, een symbool voor haar vrijheid. Met een hulpstuk tilt ze zichzelf en haar rolstoel in de wagen. “Ik kan hem natuurlijk niet binnendragen, dus is het ook praktisch. Het neemt wat tijd, maar het is fantastisch dat het zo kan. Anders moet je telkens hulp hebben om die stoel erin te dragen. Het biedt allemaal meer zelfstandigheid”, vertelt Marion. In de auto kan ze gas geven en remmen met haar handen.

“Ik had collega’s die mij ‘s morgens kwamen ophalen en ook heel vriendelijk naar huis brachten na het werk. Of familie of vrienden, maar dat was altijd een puzzel”, klinkt het. Op de vraag of ze haar vrijheid terug heeft, antwoordt Marion: “Niet volledig, maar deels.” Praten over de aanslag zelf doet Marion bewust niet. “Ik kijk alleen maar vooruit en zo geraak je ook verder denk ik. Anders blijf je hangen in het verleden. Ik wil en ik moet vooruit”, zegt ze.

Ook de man van Marion revalideert nog steeds. Hij liep een hersentrauma op bij de aanslag. Acht mensen kwamen om het leven bij de terreurdaad.