Belgisch reisadvies voor China opgeschroefd: “Alle reizen worden geannuleerd” HAA

29 januari 2020

19u53

Bron: Belga 16 "Onze leden weten wat ze moeten doen en gaan beginnen met het annuleren van reizen naar China." Dat zegt de woordvoerder van de koepel van reisorganisaties ABTO (Belgian Association of Travel Organisers) Pierre Fivet, nadat bekend raakte dat de FOD Buitenlandse Zaken het reisadvies voor China heeft aangepast door het coronavirus.

Fivet liet eerder op de dag nog weten dat er vanuit de koepelorganisatie nog geen waarschuwing was gelanceerd in verband met het coronavirus, omdat ze steeds het reisadvies van Buitenlandse Zaken volgt. Dat advies is nu aangepast: terwijl tot voor kort enkel alle reizen naar Hubei, de provincie waar het virus uitbrak, werden afgeraden, worden nu ook alle niet-essentiële reizen naar alle Chinese provincies afgeraden.

ABTO stuurt haar leden - een twintigtal reisorganisaties en meer dan 50 organisaties actief in het toerisme - deze avond nog een bericht om ze op de hoogte te brengen van de aanpassing van het reisadvies. Maar "ze weten nu ook al wat ze moeten doen", zegt Fivet. Zo zullen alle reizen naar China worden geannuleerd, en zullen de organisaties met de klanten bekijken welke alternatieven mogelijk zijn. Die kunnen gaan van het omboeken naar een andere bestemming, tot de terugbetaling van de reis.

Fivet kan nog niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Aangezien het reisseizoen voor de Belgen pas echt in de Paasvakantie begint, "zal het echter zeker niet om honderden mensen gaan, eerder om enkele tientallen".