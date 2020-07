Belgisch ondernemersvertrouwen klimt uit het dal, maar blijft laag ISA

24 juli 2020

15u34

Bron: Belga 0 Het vertrouwen van de Belgische ondernemers heeft zich in juli verder hersteld van de coronaschok. Toch blijft de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank nog steeds op een laag peil staan.

De Nationale Bank spreekt vrijdag van een "aanzienlijk" herstel, net als in juni. "Het vertrouwen blijft echter nog op een laag peil."

Het moreel van de bedrijfsleiders gaat er in alle sectoren op vooruit, de dienstverlening aan de bedrijven uitgezonderd. Maar in die branche was er in juni al een zeer forse stijging. De daling in juli is er toe te schrijven aan een meer afwachtende houding van de bedrijfsleiders tegenover de algemene marktvraag en de eigen activiteit.

De grootste toename is er in juli in de verwerkende nijverheid, de voorgaande maand was er daar weinig verbetering.

De vertrouwensbarometer noteert op -13,9, een verbetering met 9 punten tegenover juni (-22,9). De grootste corona-impact was er in april (-36,1) en mei (-34,9). Ter vergelijking: in januari was er nog geen sprake van coronagevolgen in ons land, wat een score van -2 opleverde.