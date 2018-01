Belgisch-Nederlandse drugsbende opgerold : halve kilo springstof in beslag genomen - 18 verdachten in cel 16 Belgische huiszoekingen: in Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen mvdb

Bron: Belga 1 ANP Procureur van het federaal parket Frederic van Leeuw (rechts) en de Nederlandse hoofdofficier van Justitie van het Landelijk parket Fred Westerbeke geven toelichting op de persconferentie in Hasselt. In België en Nederland zijn tientallen mensen opgepakt in verband met een groot internationaal onderzoek naar drugshandel. Dat hebben de Belgische en Nederlandse politie bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt.

Justitie en politiediensten voerden op 8 en 9 januari negentien huiszoekingen uit in de twee landen, waarbij in totaal 19 personen voor verhoor werden meegenomen. Achttien verdachten werden opgesloten op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, handel en productie van drugs. Vermoedelijk kopstuk is John H. uit het Nederlandse Sint-Willibrord (Noord-Brabant), die in het verleden al een celstraf van 11 jaar opliep voor de productie van synthetische drugs.

De huiszoekingen gebeurden op vraag van de Limburgse onderzoeksrechter. Speurders vielen binnen in Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gent, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Borsbeek, Antwerpen en Deurne. Tegelijkertijd vonden in Nederland negen huiszoekingen plaats.

Vuurwapens, voertuigen, cash, telefoons

Bij de huiszoekingen in België werden onder meer handvuurwapens en verboden wapens in beslag genomen, net als twee voertuigen met bergruimtes, computers, telefoons en cash geld. In Nederland werden anderhalve kilo amfetamine, een geweer met demper, hennepstekken, een halve kilo springstof en cash geld in beslag genomen.

Ongewone bestellingen

Midden 2016 meldde het voedselagentschap FAVV aan politie en justitie dat een firma in Lommel ongewone bestellingen van chemische producten deed. Het dossier dat door het Limburgse parket werd opgestart werd vrij snel overgenomen door het federale parket, waarbij ook justitie in Nederland werd ingeschakeld. Een magistraat van het Limburgse parket werd voor het hele onderzoek gedelegeerd.

In het Nederlandse Zeeland, Nispen, Waspik en Uden werden loodsen gevonden waar chemische producten opgeslagen werden om speed of xtc te produceren of om cocaïne te wassen. In de loods in Zeeland werden 52.280 liter drugsafval aangetroffen.

In ons land legden de onderzoekers amfetaminelabs bloot in Ham en Hamont-Achel. In Heist-op-den-Berg, Wuustwezel en Hoogstraten ontmantelde de politie cannabisplantages met de inbeslagname van in totaal drieduizend volwassen planten, meer dan zevenhonderd kleine planten en vijftien zakken met cannabisoogst.

In speciale voertuigen met bergplaatsen werden meermaals partijen cocaïne en cannabis naar Malta gesmokkeld. Twee Belgische koeriers, een man en een vrouw, zijn daar intussen tot 19 jaar celstraf veroordeeld.

John H.

Vermoedelijk kopstuk van de criminele organisatie is John H. uit het Nederlandse Sint-Willibrord. Hij werd op 20 december 2017 in Scheveningen opgepakt bij een transactie van 50 kilo coke in het kader van een diepgaande infiltratieorganisatie.

John H. is in Nederland een gekende crimineel. In 2003 kreeg hij elf jaar cel voor de productie en handel in verdovende middelen. Hij is ook veroordeeld tot betaling van ruim 800.000 euro aan misdaadgeld aan de Nederlandse staat. John H. maakte deel uit van de York-bende.

27.000 manuren

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft vijftien speurders gedurende anderhalf jaar op de zaak gezet. De Limburgse speurders presteerden in totaal 27.000 manuren in het omvangrijke dossier. In die periode van anderhalf jaar werden in totaal een vijftigtal arrestaties verricht.

In verschillende onderzoeken zijn 50 personen in Nederland en België aangehouden. Zij hielden zich bezig met handel in verdovende midden. Een vermoedelijk Nederlandse kopstuk J.H werd op heterdaad in Scheveningen aangehouden. Hierbij werden wapens en drugs aangetroffen. pic.twitter.com/OeaYaNEduu Landelijke Eenheid(@ PolitieLE) link

Gezamenlijke persverklaring over tientallen aanhoudingen in internationaal onderzoek naar drugsproductie https://t.co/cerinDe0JH pic.twitter.com/VEQLDhoguW Landelijk Parket(@ landelijkparket) link