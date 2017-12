Belgisch-Nederlands model (19) maakt fatale val van flatgebouw in Maleisië FT

14u06 20 RV Ivana Esther Robert Smit. Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Esther Robert Smit (19) is deze week op tragische wijze om het leven gekomen in Maleisië. De jonge vrouw, vermoedelijk onder invloed van alcohol, viel van de 20ste verdieping van een flatgebouw naar beneden.

De vrouw werd naakt teruggevonden op het balkon van de zesde verdieping. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Bronnen zeggen dat ze vlak voor het incident op stap was geweest met de eigenaar van de flat, een Amerikaanse man en diens vrouw uit Kazachstan. Het trio keerde wat later terug naar het appartementsgebouw. Het koppel zou al naar hun kamer vertrokken zijn toen Ivana de fatale val maakte. Ze viel over het balkon door een luifel.

De politie ter plaatse bevestigt dat er geen kwaad opzet in het spel is. "Het gaat om een tragisch ongeval", zei de politiechef van Dang Wangi in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Ivana Smit veroverde op haar vijftiende de derde plaats in Supermodel Search 2014 in Maleisië. En ze was ook finaliste voor Top Model Belgium 2018 en maakte daarvoor drie weken geleden nog reclame op haar Facebookpagina. Smit had de Belgische-Nederlandse nationaliteit en kwam uit Maaseik.