Belgisch model onderneemt juridische stappen nadat hij vergeleken wordt met Jos Brech

13 september 2018

17u44

Bron: ANP 0 @jachensen Wordt het niet tijd voor een ander model? Dit werkt averechts!#josbrech pic.twitter.com/SHWjBqISAb Bert Greup(@ bertgreup) link Een fotomodel gaat juridische stappen nemen tegen media die hem hebben vergeleken met Jos Brech, de verdachte van de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. De Belgische Frank, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden, zegt door de vergelijking imagoschade te hebben opgelopen en vindt dat zijn portretrecht is geschonden.

Een twitteraar vergeleek een foto van de man in een folder van kledingketen Jac Hensen met de foto die van Jos Brech is verspreid. De tweet werd opgepikt door enkele grote media en ook Jac Hensen reageerde op twitter.

Volgens een woordvoerder van het model heeft Frank een advocaat ingeschakeld en is het zeker dat een juridische procedure volgt, zowel tegen de oorspronkelijke twitteraar als tegen de media die de foto hebben verspreid. "Dit blijft altijd zichtbaar op internet. Frank is in België een topmodel, dit werk is zijn beroep.''

Op de website van Jac Hensen, die voornamelijk vestigingen in het oosten van Nederland heeft, zijn nog foto's van Frank zichtbaar.

