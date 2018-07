Belgisch middenveld te afhankelijk van subsidies: "Gevaar van politieke sturing is mogelijk" IB

16 juli 2018

04u53

Bron: Belga 0 Belgische middenveldorganisaties behoren nog steeds tot de meest gesubsidieerde van Europa. Dat maakt hen ook politiek stuurbaar, schrijft De Standaard vandaag.

De ngo's, vakbonden, ouderen- en vrouwenorganisaties, sportbonden of andere middenveldorganisaties gaan door een financieel dal en vrezen voor een financiële strop door het terugschroeven van de subsidies, bleek uit recent onderzoek.

Maar dat heeft vaak meer met hun afhankelijkheid van die subsidies te maken dan met het daadwerkelijk dichtdraaien van de geldkraan. Uit een enquête bij 727 middenveldorganisaties door de Universiteit Antwerpen, die verscheen in het Journal of European Public Policy, blijkt dat 64 procent van de Belgische middenveldorganisaties overheidssubsidies krijgt. Gemiddeld genomen zijn die goed voor 37 procent van het totale budget. "Belgische organisaties behoren hiermee tot de absolute top in Europa", zegt onderzoeker Frederik Heylen.

Federale en regionale overheden

Veel organisaties krijgen subsidies van zowel de federale als de regionale overheden, waarbij het vooral de verenigingen zijn die zich richten op één gemeenschap, die erg afhankelijk zijn van ondersteuning. En aan die subsidies zijn vaak niet alleen voorwaarden gebonden van goed management, maar ook toekenningsvoorwaarden en evaluatiecriteria die politieke sturing door de subsidiërende overheid mogelijk maken.

