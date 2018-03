Belgisch-Marokkaanse gemeenschap reikt zesde Diwan Awards uit lva

De Belgisch-Marokkaanse gemeenschap heeft gisteravond in Paleis 10 op de Heizel voor de zesde keer haar Diwan Awards uitgereikt aan haar meeste succesvolle Marokkaanse Belgen en dat in twaalf categorieën. Een speciale burgerprijs van de jury ging dit jaar naar Walter Benjamin, een van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, en zijn redder Hassan Elouafi.

De vrouw van het jaar werd Rihab Hajjaji. Zij is een jonge vrouw uit Antwerpen die als projectmanager bij IBM werkt. Een jaar geleden richtte ze PEP! op, een non-profitorganisatie die de positie van jongeren uit kansengroepen in het onderwijs wil verbeteren door rolmodellen in te zetten.

Zaalvoetbalclub Media Bouraza krijgt de prijs voor vereniging van het jaar, omdat ze de laatste jaren uitgroeide tot een uitvalsbasis voor 300 jongens en meisjes, en ze hen tegelijkertijd op het juiste pad probeert te houden.

De Diwan Award voor sport ging naar Brussels Play and Peace. Sinds 2015 brengt het initiatief sportliefhebbers van alle religies samen door middel van sport. Brussels Play and Peace is intussen erkend door Unesco.

De prijs van de jury ging naar de wijkacademie Molenbeek voor haar bottom-upaanpak. Het burgerinitiatief neemt het heft in eigen handen en probeert met haar eigen acties de politiek te mobiliseren.

Ook in de categorieën Architectuur, Geneeskunde-Gezondheid, Advocaten-Magistraten, Kunst&Cultuur, Ingenieurs, Management, Starters en Onderwijs werden nog Diwan Awards uitgereikt.