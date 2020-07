Belgisch-Marokkaanse Ali Aarrass terug in België na jaren cel in Marokko wegens terrorisme AW

18 juli 2020

15u22

De Belgisch-Marokkaanse Ali Aarrass, die twaalf jaar in een Marokkaanse cel doorbracht wegens terrorisme, is woensdag in België aangekomen, zo heeft het comité Free Ali Aarrass vandaag aan Belga bevestigd. De 58-jarige man, die steeds zijn onschuld staande heeft gehouden, kwam in april vrij.

De vijftiger landde woensdag op de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs, waar hij door zijn familie werd opgewacht en naar België gebracht.



Ali Aarrass werd in april 2008 in Melilla opgepakt, een Spaanse enclave aan de Noord-Afrikaanse kust, voordat hij twee jaar later aan Marokko werd uitgeleverd om er berecht te worden. Hij werd tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld wegens lidmaatschap van een terreurgroep, een straf die in beroep tot twaalf jaar werd verlaagd. Aarrass hield steeds vol dat hij onschuldig is.