Belgisch leger wuift B-Hunter-drones uit na bijna 20 jaar dienst HLA

19 augustus 2020

07u00

Bron: Belga 0 De Luchtcomponent van het Belgische leger zwaait op het einde van de maand de drones van het type B-Hunter uit, een verouderend toestel dat door verschillende andere drones zal worden opgevolgd. De B-Hunters zijn sinds 1 juli 2004 operationeel.

De B-Hunters zijn kleine onbemande toestellen, of UAV's in militair jargon. De toestellen zijn van Israëlisch ontwerp en in december 1998 aangekocht voor ongeveer 2,5 miljard Belgische frank voor achttien toestellen.

Voor elke vlucht zijn drie mensen nodig in een mobiel controlestation: een officier die dienst doet als missiecommandant, en twee onderofficieren: de piloot en de 'real time observer'. Die laatste behandelt de camera's aan boord en analyseert de beelden die tot op 100 kilometer afstand zijn genomen.

De drones zijn operationeel sinds 1 juli 2004, maar werden nooit gemoderniseerd, aldus majoor Frédéric Frezin, de commandant van de eenheid die ze gebruikt: het 80ste smaldeel UAV. Het smaldeel is gevestigd op de luchtmachtbasis van Florennes. Defensie kondigde eind juni aan dat de toestellen vervroegd uit dienst worden genomen, op 1 september in plaats van begin 2021 zoals was voorzien in de strategische visie voor Defensie die de regering-Michel I in 2016 aannam.

Het toestel kent volgens Defensie een lage beschikbaarheid en voldoet ook niet meer aan de huidige operationele normen en vereisten. Door de beslissing kan het vrijgemaakte personeel nu de ingebruikname van de MQ-9B SkyGuardian-drone voorbereiden en andere wapensystemen versterken. Dat toestel zal in 2023 in gebruik worden genomen.

6.600 vlieguren

Sinds de B-Hunters in 2002 in België aankwamen, hebben de drones tot 10 augustus ongeveer 6.600 vlieguren en 1.848 vluchten op de teller, aldus majoor Frezin.

De toestellen waren aanvankelijk aangekocht voor de Landcomponent, maar in juni 2004 werden ze verplaatst naar de Luchtcomponent. De eenheid verliet Elsenborn en vestigde zich in Florennes in oktober 2010.

De drones namen deel aan enkele missies in het buitenland, zoals de Europese operatie EUFOR in 2006 tijdens de verkiezingen in Congo en in Bosnië en Herzegovina. Twee van de achttien toestellen zijn in operatie verloren gegaan.

In eigen land zijn de drones ingezet om vervuiling in de Noordzee vast te stellen en om de boswachters bij te staan. In 2016 waren ze ook ingezet om de haven van Antwerpen gedurende enkele weken te bewaken en om terreurdaden te voorkomen. Ook vlogen ze uit na de schipbreuk van het Nederlandse vrachtschip Flinterstar in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge.

De Israëlische onderneming Israel Aircraft Industries (IAI) maakte de drones in samenwerking met verschillende Belgische bedrijven, zoals Sonaca.

