Belgisch leger verzorgt gewonde Oekraïense soldaten in hospitaal in Neder-Over-Heembeek IB

05 april 2018

05u03

Bron: Belga 0 In het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek komen vandaag drie Oekraïense militairen aan die gewond zijn geraakt in het conflict in het oosten van hun land. Defensie wil pas na hun aankomst reageren, "om het diplomatieke conflict met Rusland niet nog meer op de spits te drijven", zo zeggen bronnen binnen het leger. Dat melden Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

De drie militairen raakten vorig jaar gewond in Oost-Oekraïne, waar het leger al vier jaar strijd levert met separatisten die gesteund worden door Rusland. Het is niet duidelijk voor welke verwondingen de militairen precies worden overgebracht, maar volgens het Oekraïense leger zullen ze een behandeling krijgen "van de beste Belgische specialisten".

Diplomatiek conflict

De slachtoffers zouden eind vorig jaar al geselecteerd zijn door het Belgische leger. Dat wilde de voorbije dagen niet communiceren over de transfer en wacht met informatie tot de Oekraïners zijn aangekomen in het hospitaal. Volgens bronnen wilde de Belgische regering het diplomatieke conflict met Rusland, in de nasleep van de vergiftiging van oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury, niet verder op de spits drijven. "Dan komt de verzorging van Oekraïense soldaten, op kosten van het Belgisch leger, niet echt gelegen", zo klinkt het.

Later op het jaar zouden nog eens twee Oekraïense militairen naar ons land worden overgebracht.